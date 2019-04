Dorothea Stüben, stellvertretende Bürgermeisterin von Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin), kam mit froher Kunde nach Potsdam: »Die Stadt zeigt ein fantastisches Blütenbild, Osterglocken und nun auch die Tulpen stehen in voller Pracht.« Wenn am 18. April die Landesgartenschau in der Kleinstadt öffnet, dann hat die Natur das ihre für einen guten Start getan. Gärtner und freiwillige Helfer, darunter viele Wittstocker Schüler, haben eine Million Blumenzwiebeln ins Erdreich gebracht. Die letzten Arbeiten stünden vor dem Abschluss, bestätigte auch Christian Hernjokl, Geschäftsführer der Wittstocker LaGa-Gesellschaft, am Montag.

Die Ankündigung der an wechselnden Standorten veranstalteten Landesgartenschauen sind stets auch für den zuständigen Fachminister ein Gute-Laune-Termin. »Gartenschauen ha᠆ben seit der ersten LaGa im Jahr 2000 eine Erfolgsgeschichte geschrieben und sich als Schaufenster der Leistungen der Gärtner etabliert«, erklärte A...