Suhl. Am SRH-Klinikum in Suhl sind am Montag etwa 200 Beschäftigte in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Hintergrund ist eine Tarifauseinandersetzung in der SRH-Kliniken GmbH mit 13 Krankenhäusern in Baden-Württemberg und Thüringen, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte. Die Gewerkschaft fordert für das Pflege- und Verwaltungspersonal mehr Geld und für die Thüringer Beschäftigten die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden. Vor allem das Pflegepersonal beteiligte sich am Ausstand. Nach Angaben von Verdi verdienen SRH-Mitarbeiter je nach Berufsgruppe monatlich bis zu 400 Euro weniger als Beschäftigte von kommunalen Krankenhäusern. Verdi hat an zehn SRH-Standorten in dieser Woche zu Warnstreiks aufgerufen, bevor laut Klinikgruppe am 11. April die dritte Verhandlungsrunde folgt. dpa/nd