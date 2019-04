Düsseldorf. Im Missbrauchs- und Behördenskandal von Lügde gibt es dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen einen lippischen Richter, teilte Justiz-Ministerialdirigent Christian Burr im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags mit. Zeitungsberichten zufolge habe der Richter einen Solidaritätsbrief an die lippische Polizei geschrieben, berichtete Grünen-Obmann Stefan Engstfeld. Ein Anwalt der Opfer des massenhaften Missbrauchs habe kritisiert, hier sei den Polizeibeamten von einem Ermittlungsrichter »ein Persilschein ausgestellt worden«. dpa/nd

Die jüngste Ausgabe der »Rote-Hilfe«-Zeitung sorgt für heftige Debatten in der Solidaritätsorganisation

EU-Sondergipfel entscheidet über Verlängerung der Austrittsfrist für Briten / May zu Besuch bei Merkel

