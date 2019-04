Köln. Besucher des Kölner Doms werden jetzt mit Bandansagen in mehreren Sprachen begrüßt. Der Hinweis, dass der Dom bald schließt, ertönt dabei am Ende jedes Tages auch auf Kölsch (»In e paar Minute weed d’r Dom avjeschlosse... Schön, dat ehr do wort - und kutt baal widder.«). »Der Dom und die Kölsche Sprache: Beides steht in Köln für Heimat«, sagte Domprobst Gerd Bachner. Man wolle die Besucher mit den neuen Ansagen noch besser und persönlicher ansprechen. dpa/nd