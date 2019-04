Münster. Münster ist nicht mehr die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands, nimmt das aber sportlich. »Münster bleibt natürlich Fahrradstadt, auch auf Platz zwei«, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) am Dienstag und gratulierte Karlsruhe. Der Anteil des Rades am Gesamtverkehr liegt in Münster bei 40 Prozent. Der am Dienstag vorgestellte Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ist ein Zufriedenheitsindex von Radfahrern. In der Kategorie der Städte mit über 200 000 Einwohnern wurde Münster von Karlsruhe überholt. dpa/nd