Bonn. Mit dem Fahrrad in Schlangenlinien über die Autobahn: Ein Betrunkener ist bei Bonn mit einem Leihfahrrad über die A 555 in Richtung Köln geradelt. Ein Autofahrer bemerkte den 26-Jährigen, der auf dem Standstreifen fuhr, in der Nacht zu Dienstag. Der Autofahrer schaltete das Warnblinklicht ein, begleitete den Radler und rief die Polizei. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille. dpa/nd