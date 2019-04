Dresden. Kurz vor der Entscheidung über das neue Polizeigesetz in Sachsens Landtag sind in Dresden Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollten am Montagabend unter dem Motto »Polizeigesetz stoppen« ein Zeichen setzen. Die Veranstalter hatten 4000 Teilnehmer angemeldet, zu Beginn der Demonstration hatten sich rund 1000 Menschen am Albertplatz versammelt. Die Polizei machte zur Teilnehmerzahl keine Angaben.

Aufgerufen hatte ein Aktionsbündnis, zu dem rund 40 Initiativen, Vereine und Parteien...