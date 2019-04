Einen Monat nach der Tötung eines Fußballfans in Prenzlauer Berg hat die Kriminalpolizei einen verdächtigen Mann gefasst. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, wurde am Morgen im brandenburgischen Finsterwalde (Elbe-Elster) festgenommen. Der 19-jährige Fußballfan, ein Anhänger des 1. FC Union Berlin, war am 9. Februar auf einem Supermarkt-Parkplatz durch einen Messerstich tödlich verletzt worden. Die Polizei hatte mit Videoaufnahmen einer Supermarktkamera nach dem Täter gefahndet. Zudem hatte sie eine Frau mit Hund gesucht, die den Mann am 9. Februar begleitet hatte. Für Hinweise waren 5000 Euro Belohnung ausgesetzt worden. Wie jetzt die Zeitung »B.Z.« berichtete, sei der Festgenommene 29 Jahre alt und der Polizei als gewalttätig bekannt. dpa/nd