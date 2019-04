Vollautomatisch, barrierefrei, mit neuem Design und Toiletten-App - so präsentiert sich die neue Generation von City-Toiletten der Firma Wall. Die erste dieser neuen Sanitärstationen wurde am Dienstag offiziell am Humboldthain im Bezirk Mitte der Öffentlichkeit übergeben. Sechs weitere Anlagen gingen an anderen Orten in Betrieb. 80 weitere Standorte folgen noch 2019. Mit dem neuen Toilettenvertrag, den das Land Berlin 2018 mit der Wall GmbH abgeschlossen hat, bekommt die Stadt mehr und hochwertigere Toilettenanlagen. Insgesamt steigt die Zahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet von 257 auf 281. tm