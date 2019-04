Köln. Die Bundespolizei ist am mit einer Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Mehr als 300 Ermittler durchsuchten am Dienstagmorgen nach Angaben der Behörde 30 Objekte in Köln, Bonn und Duisburg. Dabei wurden zwei Iraker verhaftet und 33 weitere Verdächtige ermittelt. Sie sollen Menschen aus dem Iran und dem Irak illegal nach und durch Deutschland gebracht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Verhafteten neben Schleusung unter anderem Erschleichung von Visa und Urkundenfälschung vor. dpa/nd