Der ungarische Geschäftsmann Arpad Habony hat in London eine zweisprachige Nachrichtenagentur gegründet. Rund 50 Journalisten von verschiedenen regierungsnahen Budapester Medien hätten bei der Agentur V4NA angeheuert, berichtete das ungarische Nachrichtenportal »valaszonline.hu« am Dienstag. Sie sollen auf Ungarisch und Englisch berichten. Habony gilt als Vertrauter des rechten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und bestimmte die inhaltliche Linie von dessen letzten, erfolgreichen Wahlkämpfen. Dazu gehörte eine aggressive Rhetorik gegenüber politischen Gegnern, Flüchtlingen und der EU und die antisemitisch gefärbte Kampagne gegen den liberalen US-Milliardär George Soros. dpa/nd

