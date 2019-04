Potsdam. Viele Blumen sind am Mittwoch bereits gepflanzt, jedoch nicht alle. Bis zur Eröffnung der Landesgartenschau in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) am 18. April sollen aber die meisten Blumen auf dem rund 13 Hektar großen Areal in voller Blüte stehen. Die Aufbauarbeiten seien so gut wie abgeschlossen, sagte Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl. »Es ist schon jetzt ein tolles Bild.« Anders als bei der Landesgartenschau in Prenzlau vor sechs Jahren sei der Frühling pünktlich angekommen. dpa/nd