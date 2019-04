Gütersloh. Das Medienunternehmen Bertelsmann reagiert auf Auftragsrückgänge im Druckbereich und schließt zum 30. April 2021 einen Standort der Tochter Prinovis in Nürnberg. Betroffen sind rund 670 feste Arbeitsplätze und nochmals etwas 250 Leih- und Zeitarbeiter, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Bereich Tiefdruck war zuletzt in die Verlustzone geraten. Grund dafür sind wegbrechende Aufträge wie der eingestellte Otto-Katalog, geringere Auflagen beim Ikea-Katalog oder der ADAC-Mitgliederzeitung. dpa/nd