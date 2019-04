Die Zeiten, als EU-Exportsubventionen direkt Agrarmärkte außerhalb Europas zerstörten, sind vorbei. Dennoch finde Dumping durch die EU-Agrarpolitik statt, kritisieren Milchbauern aus Europa und Westafrika. Sie protestierten am Mittwoch in Brüssel gemeinsam gegen eine EU-Agrarpolitik, die lokale Strukturen gefährde. Am kommenden Montag wollen die EU-Agrarminister über den Abschlussbericht der im April 2018 eingesetzten Task Force »Ländliches Afrika« diskutieren. Diese sollte Empfehlungen aussprechen, wie der ländliche Sektor in Afrika gestärkt und die Rolle der EU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Förderung wirtschaftlicher Entwicklung ausgebaut werden kann.

»Von der Milch leben bei uns mehrere Hunderttausende Familien«, erklärte Christian Dovonou, Landesgeschäftsführer von Tierärzte ohne Grenzen in Burkina Faso. »Die lokalen Strukturen sin...