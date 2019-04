Krank, übergewichtig, aggressiv. Wenn Katzen auffällig werden, liegt es nicht selten am Menschen. Diese Botschaft geht zum Tag des Haustiers an Katzenbesitzer, die sich wundern, wieso Mauli schon wieder so unsagbar zickig an ihrem Wohltäter vorbeiblickt, statt sich ein wenig dankbar für die Lachshäppchen zu zeigen, die ihr soeben ins Porzellanschälchen gehäufelt wurden. Hunde haben bekanntlich Herrchen oder Frauchen, während Katzen über Personal verfügen. Doch die Menschen wollen es so. Eine Auswertung auf »Das-Tierlexikon.de« zeigte, dass gerade die Diven unter den Katzen das größte Interesse wecken. Britisch Kurzhaar, Bengalkatze und Maine Coon - allesamt Rassen mit einem hohen Bedarf an Finanzen und Zeit und Nerven und Lachs. Geringer Freiheitsdrang mache sie zu angenehmen Mitbewohnern, heißt es. Doch lässt das häusliche Paradies nicht erst ihren Freiheitsdrang ersterben? Mit Folgen für die ans Haus gefesselten Besitzer: krank, übergewichtig, aggressiv. uka