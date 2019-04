Leipzig. Cannabis-Konsumenten, die zum ersten Mal unter Drogeneinfluss beim Autofahren erwischt werden, darf nicht sofort der Führerschein entzogen werden. Stattdessen müssen die Behörden zunächst ein medizinisch-psychologisches Gutachten (»Idiotentest«) einholen, das die Zweifel an der Fahreignung bestätigt. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht. Ähnliche ist dies auch bei Alkoholtrinkern geregelt. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!