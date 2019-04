Oranienburg. Nach der Sperrung der Oder-Havel-Wasserstraße in der vergangenen Woche wird nun auch der Oranienburger Schlosshafen abgeschnitten. Der Altarm der Havel soll von Freitagmittag bis Mitte Juni für die Freilegung von zwei mutmaßlichen Weltkriegsbomben gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Damit seien beide Wasserstraßen oberhalb des Havelecks gesperrt. Die Kosten für die Freilegung und Entschärfung liegen im sechsstelligen Bereich, dabei nicht eingerechnet die Evakuierung im Sperrkreis. dpa/nd

