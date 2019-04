Nach Reibereien während der Taxi-Proteste ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Im Bereich des Flughafens Tegel sei es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wie viele Taxifahrer und Mitarbeiter von Konkurrenzunternehmen daran beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden. Unbekannte hätten auch Pyrotechnik abgebrannt, hieß es. Details waren zunächst nicht bekannt. dpa/nd

Fraktion hat ein Paket zur Innenpolitik vorgelegt, um die festgefahrenen Gespräche in der Koalition dazu zu beleben

SPD will das öffentliche Verbrennen etwa der Fahne Israels unter Strafe stellen

Die linksradikale Demonstration zieht am 1. Mai nach Friedrichshain, der »MaiGörli« fällt aus

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!