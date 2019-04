Zwei Unbekannte sind an einer belebten Kreuzung in Schöneberg auf die Ladefläche eines Abschleppwagens geklettert, um Gegenstände aus einem sichergestellten Auto zu holen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte das verschlossene Auto am Mittwochabend nach einem Unfall mit Fahrerflucht auf ein Gelände der Polizei gebracht werden. Die Täter hatten offensichtlich einen Schlüssel, um an einer roten Ampel die Türen des schwarzen Wagens auf der Ladefläche zu öffnen. Ihnen gelang nach der Aktion die Flucht, ein Auto raste davon. Was die Täter aus dem Unfallauto nahmen, ist unklar. dpa/nd