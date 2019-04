Ottawa. Über 10 000 Kanadier sind seit 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Allein in den ersten neun Monaten 2018 wurden 3200 Todesfälle registriert, wie die Gesundheitsbehörden am Mittwoch bekannt gaben. Ein Hauptverursacher ist das synthetische Schmerzmittel Fentanyl. Es soll Heroin in seiner Wirkung um das 50-Fache übertreffen. Die Hauptopfer der Krise sind Drogenabhängige. Allerdings wächst die Zahl derer, die erst Schmerzmittel verschrieben bekamen, bevor sie zu anderen Drogen griffen. Die USA werden ebenfalls von der Opioidkrise erschüttert. Auch dort ist einer der Hauptgründe dafür der immer weiter verbreitete Schmerzmittel-Missbrauch. AFP/nd