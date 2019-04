Was ist diese amerikanische Kleinstadt St. Cloud in Florida, wo die alternde Hollywood-Diva Alexandra del Lago und ihr fast noch junger, gigoloartiger Begleiter Chance in einem ebenfalls in die Jahre gekommenen Hotel absteigen? Ein Panoptikum, ein von der Welt vergessenes Stück Provinz? Oder eben doch einer jener Spiegel der westlichen Welt, wie sie sich überall zum Verwechseln ähnlich sehen?

All das zugleich und nichts davon. Regisseurin Claudia Bauer hat am Schauspielhaus Leipzig in Tennessee Williams Fünfziger-Jahre-Untergangs-Elegie die böse Groteske von heute entdeckt. Jene Urszene des späten Kapitalismus ersteht auf der Bühne, die die darin Handelnden wie Zombies, Untote, gelenkt von fremder Hand, erscheinen lässt. Eine Gespenstersonate, doch keineswegs melancholisch, sondern in höchster Aggressivität heranstürmend. Denn nach wie vor kämpfen die erstorbenen Seelen um jeden Hauch von Vitalität, den sie für ihre eigene Lebenssimula...