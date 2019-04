Liebe »Frankfurter Rundschau«, sehr anspielungsreich und überaus gelungen, die Überschrift deines gestrigen Leitartikels zum Wahlergebnis in Israel! Sie lautete: »Der ewige Netanjahu«. Jedenfalls lautete sie eine Zeit lang so, bis irgendwem in deiner angeblich mehr als drei Personen umfassenden Redaktion nach einigen Stunden intensiven Grübelns auffiel, dass man - legitime Judenkritik hin oder her - in Deutschland vielleicht heute nicht mehr im selben Stil texten sollte, wie unsere Großeltern es getan haben. In deine gestrige Druckausgabe hat es die Überschrift allerdings noch geschafft. Jetzt warten wir natürlich gespannt auf weitere, ähnlich subtile Schlagzeilen von dir, mit denen in den nächsten Tagen zu rechnen ist: »Gemauschel und Geschacher bei Israel-Wahl«, »Die geheimen Protokolle der Politiker von Tel Aviv«, »Wo die Hakennasen blühen«. Und, aber dies nur ganz nebenbei: Wie kommt ihr derzeit eigentlich mit der Endlösung der Abofrage voran? tbl