Fledermäuse suchen Schutz in den Höhlen.

Als für kurze Zeit die Sonne rauskommt, bläst Tymur Bedernichek zum Aufbruch: »Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen!«, ruft der Ökologe ansteckend fröhlich in Richtung der seit zwei Stunden im überhitzten Restaurant von Dragobrat wartenden Runde. Dann geht es los: Die Raupen des Pistenfahrzeugs ackern sich durch den Schnee auf 1700 Meter hoch, auf der offenen Ladefläche schaukelt es bedenklich. Oben angekommen gibt es nichts, nur Schnee, eisige Kälte und Bergketten soweit das Auge sehen kann. Der Sturm braust ungehemmt, Schneeflocken wirbeln in alle Richtungen. »Hier soll das neue Skiresort entstehen«, brüllt der Mann im roten Anorak in Richtung Reisegruppe. In seinem Bart ist der Schnee festgefroren, sein Blick jedoch ist unbeirrbar: »Wir werden das verhindern!« Der Rest seiner Worte entschwindet mit dem Wind über die Berge des Svydovets-Massivs.

Was der Aktivist der Gruppe »Free Svydovets« an dieser Stelle erzählen wollte:...