Wie in der »guten alten Zeit«: Antifeminismus ist ein zentrales Profilierungsfeld der neuen Rechten. Foto: dpa/Tobias Hase

Inwieweit plant die Bundesregierung Förderprogramme, die sich wissenschaftlich mit der immer weiter um sich greifenden Männerdiskriminierung beschäftigen?« So steht es in Punkt 10 einer Kleinen Anfrage, die die AfD-Bundestagsfraktion Mitte März gestellt hat. Die rechtspopulistische Partei gibt sich darin besorgt über die »Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft durch Misandrie«. Die Ursache der von ihr behaupteten Männerfeindlichkeit ist für sie leicht festzumachen: Ein »radikaler Feminismus« treibe die »Entfremdung zwischen den Geschlechtern« voran.

Antifeminismus und Antigenderismus sind in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema rechter Bewegungen geworden. Die dahinter stehenden Feindbilder und Argumentationslinien reichen aber weit hinein bis in die Mitte der Gesellschaft. Das Polemisieren gegen die »Gender-Ideologie« findet regelmäßig publizistische Unterstützung auch in den Leitmedien. So gefällt sich etwa der Zeit-Kolum...