In Hamburg startet die VW-Tochter Moia einen neuen Sammeltaxidienst. Foto: dpa/Christian Charisius

Die in Aufruhr befindliche Taxibranche hat in Hamburg seit diesem Montag einen neuen Stein des Anstoßes: Die Moia GmbH, ein Tochterunternehmen des VW-Konzerns mit Sitz in Berlin-Mitte, startet mit zunächst 100 sechsitzigen Minibussen einen regulären Ridepoolingdienst. Die Stadt hingegen spricht von einem »neuen umweltfreundlichen Mobilitätsangebot«, das den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und eine Alternative zum privaten Pkw bieten soll.

Unter Ridepooling versteht man so etwas wie Sammeltaxifahrten. Bei Moia bestellen Fahrgäste ein Fahrzeug per App an einen Haltepunkt in ihrer Nähe. Später kann der Chauffeur weitere Passagiere, die nahe der Route in die gleiche Richtung fahren wollen, mit befördern. Algorithmen sorgen für die passende Zusammenstellung. Die Kosten sollen in Hamburg zwischen dem Nahverkehrsticket und dem Taxipreis liegen. Das ist eine der Auflagen der Stadt für die strategische Partnerschaft mit VW. Mit dabei ist ...