Zäune, Eilgesetze und Armeen in Alarmbereitschaft / Nervosität über mögliches Ausweichen nach Albanien auf dem Weg in Richtung Westen

Trainer Michael Skibbe will Griechenland in den Playoffs gegen Kroatien zur Fußball-WM 2018 führen

Dubrovnik. Eine von China ins Leben gerufene Plattform für die wirtschaftliche Zusammenarbeit von 16 Ländern aus Mittel- und Südosteuropa hat ein 17. Mitglied bekommen. Beim sogenannten 16+1-Gipfel in der kroatischen Adriastadt Dubrovnik hieß Kroatiens Regierungschef Andrej Plenkovic seinen griechischen Amtskollegen Alexis Tsipras willkommen. Das berichtete der kroatische Ableger von RTL. dpa/nd

Bei Auslieferung in die USA drohen dem Wikileaks-Gründer bis zu fünf Jahre Haft

