Resultat des Gipfeltreffens in Hanoi: Diplomatie statt Militärübungen

Seoul. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist unter Bedingungen zu einem dritten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump bereit. Er werde noch bis zum Ende des Jahres auf eine »mutige Entscheidung« der US-Regierung warten, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Washington müsse dafür aber die »richtige Einstellung« mitbringen, sagte Kim demnach in einer Rede vor der Obersten Volksversammlung Nordkoreas. Trump zeigte sich gesprächsbereit. AFP/nd

Bei Auslieferung in die USA drohen dem Wikileaks-Gründer bis zu fünf Jahre Haft

