Tirana. Bei gewaltsamen Zusammenstößen von Polizei und Demonstranten in der albanischen Hauptstadt Tirana sind am späten Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Tausende Demonstranten forderten vor dem Parlament erneut den Rücktritt von Regierungschef Edi Rama. Als vor dem Gebäude ein Fahrzeug in Flammen aufging und Demonstranten versuchten, in das Parlament einzudringen, setzte die Polizei Tränengas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten ein. In den darauf folgenden Zusammenstößen wurde nach Medienberichten eine unbekannte Zahl von Polizisten und Zivilisten verletzt. Auch Journalisten seien unter den Verletzten, berichtete unter anderem die Zeitung »Lajme«. dpa/nd