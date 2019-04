Cottbus. Die Feuerwehr hat einen Brand auf dem Gelände einer Recyclinganlage bei Cottbus gelöscht. Am Samstagnachmittag waren auf dem Areal rund 500 Tonnen Gewerbeabfälle in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 107 Einsatzkräften sowie 38 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten erstreckten sich auf eine rund 250 Quadratmeter große Fläche. Die gesamte Stadt Forst (Spree-Neiße) war wegen des Löscheinsatzes am Samstagnachmittag und während der Nacht zeitweise ohne Strom, da Überlandleitung für zeitweilig abgeschaltet werden musste. Es gab starke Rauchentwicklung. Die stundenlang gesperrte Bundesstraße B 97 wurde am Sonntag wieder freigegeben. Die Brandursache ist noch unbekannt. dpa/nd