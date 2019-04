Vielleicht sollte man sich einmal an den öffentlichen Gesundheitsdienst erinnern. Der ist zwar mit bundesweit etwa 2500 Ärzten personell nicht gerade gut ausgestattet, könnte aber an Erinnerungskampagnen mitwirken wie auch ganz einfach regelmäßig Nachimpfungstermine anbieten. Denn Impfungen werden schlicht oftmals einfach vergessen. Das senkt die Quoten deutlicher als die Kampagnen der aktuell allerorten dämonisierten Impfgegner.

Soll die Durchimpfungsrate tatsächlich an die 100 Prozent erreichen, müsste bei den Altersgruppen allerdings noch viel weiter gegangen werden. Das Problem bei den Masern-Erkrankungen sind nach Meinung der Kinder- und Jugendärzte nämlich vor allem junge Erwachsene, die nach 1970 geboren wurden und noch keine oder nur eine Impfung haben - einfach, weil in ihrer Kindheit noch keine zweite vorgesehen war. Wie wären die nun zu erreichen? Wer sollte für sie die Erfüllung der Impfpflicht kontrollieren? Betriebsärzte? Gibt es nur äußerst selten.

Bei der Beobachtung deutscher Medien und einer ganzen Reihe von Politikern könnte man den Eindruck bekommen, dass die Infektionskrankheit Masern eines der gravierendsten Gesundheitsprobleme des Landes ist. Und die Einführung einer Impfpflicht wäre demnach eine wahrhaft kopernikanische Wende in der angewandten Medizin. Die heldenhaften Verfechter haben aber noch nicht verraten, wie denn die Pflicht ausgestaltet werden soll. Nicht einmal über die Zielgruppe ist man sich einig: Nur Vorschulkinder oder auch Schulkinder?

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!