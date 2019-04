Werra-Suhl-Tal. Durch einen Lkw ist das letzte erhaltene Stadttor von Berka/Werra (Wartburgkreis) schwer beschädigt worden. Offenbar habe der Fahrer die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt, so die Polizei. Bei der Fahrt durch das sogenannte Untertor rammte der Lkw das Bauwerk, wodurch Steine aus dem Torbogen herausbrachen. Der Schaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. dpa/nd

