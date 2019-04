Manama. Die US-Armee hat eine Marine-Militärübung im Persischen Golf begonnen. Mit dem gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien organisierten Manöver vor der Küste Bahrains wolle man »Entschlossenheit« verdeutlichen, die Schifffahrtfreiheit in dem Gebiet zu gewährleisten, sagte US-Navy-Sprecherin Chloe Morgan am Montag. AFP/nd

