N'Djamena. Bei einer Attacke der Islamistenmiliz Boko Haram in Tschad sind in der Nacht zum Montag in der Region Tschadsee sieben Soldaten getötet worden. 63 »Terroristen« der Miliz seien getötet worden, die Suche nach weiteren Kämpfern der Islamisten dauere an, sagte Armeesprecher Azem Bermandoa gegenüber Journalisten. AFP/nd