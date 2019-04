Lügde. Auf den erst bei Abrissarbeiten entdeckten Datenträgern im Missbrauchsfall Lügde haben die Ermittler bisher keine Hinweise auf weitere Opfer finden können. Das teilte die Polizei Bielefeld am Montag mit. Bisher habe erst eine CD teilweise ausgelesen werden können. Deren Daten seien nicht »relevant«. Mitarbeiter eines Abrissunternehmens hatten am Tatort auf einem Campingplatz in Lügde in einem doppelten Boden im Wohnwagen des Verdächtigen zwei CDs und zwei Disketten entdeckt. Auf dem Campingplatz soll ein 56-Jähriger mit einem Komplizen (33) über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben. dpa/nd