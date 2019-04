Was soll das sein

Wegen einer einspurigen Sperrung des Flughafentunnels in Berlin-Tegel bis Donnerstagabend müssen Autofahrer auf der A 111 stadteinwärts mehr Zeit einplanen. Der Verkehr wird über den Kurt-Schumacher-Damm umgeleitet. Auch auf der Stadtautobahn A 100 staut es sich: Der Tunnel am Innsbrucker Platz Richtung Neukölln ist noch bis zum 27. April gesperrt, die Umleitung erfolgt über den Innsbrucker Platz. Auch auf der A 113 im Bezirk Treptow-Köpenick kommt es stadteinwärts zu langen Stehzeiten. Dort ist die Zu- und Abfahrt der Autobahn an der Anschlussstelle Stubenrauchstraße bis zum 11. Mai komplett gesperrt. dpa/nd