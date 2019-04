Sachsen-Anhalts Rechnungshof listet Versagen in Ministerien und anderen Behörden auf

Die Ergebnisse werden in einem individuellen Beratungsbericht dokumentiert. Interessierte Hausbesitzer können sich über (0800) 809 802 400 kostenfrei telefonisch für einen Check anmelden.

»Vielen Hauseigentümern fehlt beim Thema Solarenergie an der eigenen Immobilie unabhängiger Rat. Mit dem neuen Check kann konkret aufgezeigt werden, welche Potenziale zur umweltbewussten und unabhängigen Gewinnung von Strom oder Wärme fürs Haus bestehen. Dabei behalten wir die Kosten im individuellen Fall im Blick und erläutern Fördermöglichkeiten«, erklärt Annette Kuschel, Koordinatorin der Energieberatung der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt.

Im Rahmen einer etwa zweistündigen Beratung am Haus wird geprüft, inwiefern der Einbau einer Photovoltaik- oder einer Solarthermieanlage sinnvoll ist und ob sich diese rechnet. Der neue Check kostet dank der Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) nur 30 Euro für den Verbraucher.

