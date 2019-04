Bonn. Ein Ende des Preisanstiegs bei Wohnimmobilien ist nicht in Sicht. Vor allem in und um die urbanen Zentren steigen die Preise weiter, wie aus dem »Wohnatlas 2019« der Postbank hervorgeht. Laut der Kaufpreisprognose wird Wohneigentum in mehr als der Hälfte der 401 deutschen Kreise und Städte bis mindestens 2030 real an Wert gewinnen. Weiter stark steigen werden die Immobilienpreise in Deutschlands teuerster Stadt: Für München prognostizieren die Experten ein jährliches Plus von real 1,81 Prozent. Auf Rang zwei und drei folgen Düsseldorf mit einer Steigerungsrate von 1,09 Prozent und Köln mit 0,98 Prozent. In Frankfurt am Main und in Berlin steigen die Preise bis 2030 jährlich um 0,76 Prozent. AFP/nd Kommentar Seite 10