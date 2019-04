Was soll das sein

Osnabrück. Deutschland wird die Fläche seiner Naturwälder bis 2020 vermutlich nicht wie geplant vergrößern können. Derzeit seien 2,8 Prozent der nationalen Waldfläche entsprechend eingestuft und gesichert, so die »Neue Osnabrücker Zeitung« am Dienstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Laut Planungen der Bundesregierung sollten es bis 2020 fünf Prozent sein. Das Bundesamt für Naturschutz rechnet damit, dass es bis dahin etwa drei Prozent sein werden. Die Regierung sei mit dem vor über zehn Jahren gefassten Waldschutzziel »krachend gescheitert«, so Grünen-Naturschutzexpertin Steffi Lemke. AFP/nd