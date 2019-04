So sicher sich Osterhase und Weihnachtsmann jährlich werbewirksam bereit machen, ihr Werk zu vollbringen, so sicher hat ver.di seit einigen Jahren eine vorfeiertägliche Bescherung für den Versandhändlerriesen Amazon parat: Streiks zur besten Geschäftszeit. So auch vor diesem Osterfest.

Mit Leipzig beteiligte sich am Dienstag der fünfte Standort an dem Arbeitskampf für einen Tarifvertrag bei Amazon. Am Montag hatte ver.di bereits die Beschäftigten im hessischen Bad Hersfeld, in Rheine und Werne in Nordrhein-Westfalen und im rheinland-pfälzischen Koblenz zum Streik aufgerufen. Die Streikaktionen sollen zum Teil bis Donnerstag andauern und könnten auch noch andere der Amazon-Standorte betreffen. »Während der Osterzeit kann es auch an anderen Standorten von Amazon jederzeit zu Arbeitsniederlegungen kommen«, so die Gewerkschaft.

Seit 2013 kä...