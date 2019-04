Für Berliner Grundschüler bald umsonst: das Schulessen Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Ab dem neuen Schuljahr mit Beginn am 1. August wird das Schulessen für die Klassenstufen eins bis sechs an allen öffentlichen Schulen in Berlin gebührenfrei. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hatte das Abgeordnetenhaus Anfang April mit der Mehrheit der Stimmen von Rot-Rot-Grün beschlossen. Rund 17 000 Grundschüler sollen von der neuen kostenlosen Schulspeisung profitieren.

Was die Koalition und insbesondere die SPD als großen schulpolitischen »Meilenstein« feiert, wirft bei der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di derzeit einige Fragen auf. »Grundsätzlich ist es ja eine gute Idee, dass alle Schülerinnen und Schüler ein kostenfreies, biologisches und gesundes Mittagessen erhalten sollen«, sagt Anna Sprenger, ver.di-Gewerkschaftssekretärin für den Fachbereich Gemeinden. »Allerdings müssen dafür auch die Bedingungen stimmen.« Und eben das sei nach dem aktuellem Stand der Dinge nicht der Fall, wie Sprenger moniert. »An vielen Grundsc...