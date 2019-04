Bundeswehr bleibt noch länger in Afghanistan

In der Provinz Balkh stürzte ein korrupter Provinzfürst, aber auch ein USA-Kritiker verlor sein Amt

Kabul. Auf der Suche nach einer politischen Lösung des Afghanistan-Konflikts sollen 250 Delegierte aus dem Land zu Gesprächen mit Vertretern der Taliban ins Golfemirat Katar reisen. Ein Sprecher des Präsidentenpalastes veröffentlichte eine entsprechende Liste am Dienstag im sozialen Netzwerk Facebook. Unter den Delegierten sind nun Vertreter politischer Parteien, hochrangige Politiker, ehemalige Dschihad-Führer, Kleriker, Parlamentarier, Frauen, Journalisten und Regierungsvertreter. dpa/nd

