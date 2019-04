Dresden. Die Deutschen zeigen sich gegenüber künstlicher Befruchtung und »Social Freezing« aufgeschlossen. Das hat eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse IKK Classic ergeben. So halten 46 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer, die online befragt wurden, die Kryokonservierung auch aus sozialen Gründen für eine gute Lösung. Ab Mai können Krebspatienten ihre Ei- oder Samenzellen auf Kosten der Krankenkassen einfrieren lassen. Knapp die Hälfte der Befragten möchte diese Leistung auch auf gesunde Versicherte ausweiten. Etwa 40 Prozent sprachen sich dabei mindestens für eine teilweise Kostenübernahme aus. nd

