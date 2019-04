Reggae, Dub, Bass-Culture - wer liebt das nicht? Unter dem Titel »The Only Good System Is A Sound System« findet von Freitag bis Sonntag im Berliner Radialsystem, Holzmarktstraße 33, ein Festival statt, das sich »musikalisch und theoretisch mit der Materialität von Sound Systems« beschäftigt.

Ein Sound-System ist ein mobiles DJ-Team mit Anlage: eine Popmusikpraxis, die in Jamaika erfunden wurde und die Hip-Hop gleichermaßen vorwegnahm wie beeinflusste. Am morgigen Freitagabend sprechen darüber die Kulturtheoretiker Julian Henriques (Autor des Standardwerks »Sonic Bodies« von 2011) und Diedrich Diederichsen. Der Londoner Künstler Kevin Martin, auch »The Bug« genannt, soll den Abend um 19 Uhr »sound-sonisch« erröffnen. Im benachbarten Yaam-Club legen in der Nacht von Sonntag auf Montag diverse DJs auf, »die ganz dem Bass- und Dubarchive verpflichtet sind«. nd