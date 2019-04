Philip Malzahn über eine unausweichliche Niederlage der EU in Libyen

Zehntausende Geflüchtete sitzen während der Gefechte in Internierungslagern fest. CDU-Fraktionsvize fordert Bundeswehreinsatz

Bei Raketenangriffen auf die libysche Hauptstadt Tripolis sind am Dienstag mindestens zwei Zivilisten getötet worden. Es war das erste Mal, dass das Stadtzentrum von Tripolis von den Gefechten betroffen war. Unklar ist, wer die Raketen abgefeuert hatte. AFP/nd

Straßburg. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat die EU-Mitgliedstaaten gedrängt, die Schiffe der EU-Mission »Sophia« wieder ins Mittelmeer zu verlegen. Sie hätten sich als »effektive Abschreckung« für Flüchtlingsschleuser erwiesen, sagte Mogherini am Dienstag im Europaparlament in Straßburg. Zudem müsse die EU den Waffen- und Ölschmuggel nach Libyen bekämpfen, der den dortigen Konflikt befeuere.

