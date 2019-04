Jerusalem. Der Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) für Israel und die Palästinensergebiete, Omar Shakir, muss Israel bis Ende des Monats verlassen. Ein Gericht in Jerusalem wies den Einspruch gegen die voriges Jahr vom Innenministerium angeordnete Ausweisung des US-Bürgers am Dienstag zurück. Shakir wird die Unterstützung von Boykottaufrufen gegen Israel vorgeworfen. Die Kampagne richtet sich gegen die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete. HRW dementierte die Darstellung des Gerichts und will die Entscheidung anfechten.