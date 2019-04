Heidelberg. Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, ist für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Rose ist seit 1982 Vorsitzender des Zentralrates. Als Stellvertreter wurden für das Dokumentationszentrum der Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes, Erich Schneeberger, und der Vorsitzende des Sinti-Vereins Minden, Oswald Marschall gewählt, teilte der Zentralrat am Mittwoch mit. Für den Zentralrat wurden als Stellvertreter Matthäus Weiß, Vorsitzender des Verbandes in Schleswig-Holstein, und Jacques Delfeld, Vorsitzender in Rheinland-Pfalz, bestätigt. epd/nd