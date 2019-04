Was soll das sein

Berlin. Die brandenburgische Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg soll neue Generalsekretärin der FDP werden. Dies bestätigten Parteikreise am Mittwoch in Berlin. Die 37-Jährige soll die bisherige Generalsekretärin Nicola Beer ablösen, die sich als Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl um einen Sitz im Europaparlament bemüht. Beer war Ende 2013 zur Generalsekretärin gewählt worden - kurz nachdem die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst hatte. Teuteberg sitzt seit 2017 im Bundestag. Dort ist sie migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Von 2009 bis 2014 war die Juristin Abgeordnete im brandenburgischen Landtag. AFP/nd