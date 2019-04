Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat am Mittwoch drei Verfassungsbeschwerden gegen die Aufnahmeablehnung von Schulanfängern in die staatliche internationale Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf zurückgewiesen. Sie waren an der Schule nicht angenommen worden, weil die Zahl der Bewerber die Zahl der angebotenen Plätze für diese Schülergruppe überstieg und sie in dem durchgeführten Losverfahren kein Losglück hatten. Sie sahen die Losregelung als verfassungswidrig. Dieser Auffassung ist der Verfassungsgerichtshof nun nicht gefolgt. vfi