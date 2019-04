Potsdam. Unter dem Motto »explore:« zeigt die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf beim 48. Filmfestival »Sehsüchte« Beiträge aus aller Welt. Vom 24. bis 28. April laufen 111 Streifen aus 23 Ländern - geschrieben, entwickelt und gedreht von Studierenden und Nachwuchsfilmemachern. Neben Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilmen sind auch Kinder- und Jugendfilme zu sehen, sagte Jury-Mitglied Winta Yohannes am Mittwoch in Potsdam. dpa/nd

