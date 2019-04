Vor einem halben Jahrhundert verfolgten Millionen live im Fernsehen gebannt das historische Ereignis auf dem Erdtrabanten. Die Mondlandung fasziniert die Menschen noch immer. Eine kleine Stadt in Nordschwaben hat seit dieser Zeit ein besonders enges Verhältnis zur NASA Die US-Raumfahrtbehörde schickte einst sogar Astronauten zu einem Lehrgang nach Nördlingen.

Der gigantische Meteoritenkrater rund um die Stadt ist bis heute für Wissenschaftler ein wichtiges Forschungsziel. »Der Einschlag des Nördlinger Ries-Meteoriten ist eines der weltweit bedeutendsten Ereignisse der Erdgeschichte«, betont das Bayerische Landesamt für Umwelt.

In Nördlingen wird nun in den kommenden Monaten an die besondere Beziehung der Region zum Weltall und zur NASA erinnert. Das Rieskratermuseum in der schwäbischen Stadt zeigt bis März 2020 die Schau »Apollo - 50 Jahre Mondlandung«.

Am 21. Juli 1969 hatten während der »Apollo 11«-Mission Neil Armstrong und Buzz Aldrin...